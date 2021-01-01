إخماد حريقين قرب جنين

جنين /سما/

تمكنت طواقم الدفاع المدني اليوم الأحد، من السيطرة على حريقين في مخازن لقطع السيارات بين جنين وقباطية جنوب جنين، والحريق الآخر لمركبات في ورشة لتجليس ودهان السيارات في قرية كفرذان غرب جنين.

وعملت طواقم الإطفاء في مركزي جنين وقباطية على إخماد الحريق بين جنين وقباطية والحد من انتشاره وحماية المخازن المجاورة.

كما احترقت ست مركبات داخل ورشة تجليس ودهان سيارات على مدخل قرية كفرذان غرب جنين، وعملت طواقم الإطفاء في مراكز اليامون وقباطية وجنين على إخماد الحريق، وحماية الورشة والمركبات المجاورة.