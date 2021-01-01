  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إخماد حريقين قرب جنين

الأحد 04 يوليو 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخماد حريقين قرب جنين



جنين /سما/

تمكنت طواقم الدفاع المدني اليوم الأحد، من السيطرة على حريقين في مخازن لقطع السيارات بين جنين وقباطية جنوب جنين، والحريق الآخر لمركبات في ورشة لتجليس ودهان السيارات في قرية كفرذان غرب جنين.

وعملت طواقم الإطفاء في مركزي جنين وقباطية على إخماد الحريق بين جنين وقباطية والحد من انتشاره وحماية المخازن المجاورة.

كما احترقت ست مركبات داخل ورشة تجليس ودهان سيارات على مدخل قرية كفرذان غرب جنين، وعملت طواقم الإطفاء في مراكز اليامون وقباطية وجنين على إخماد الحريق، وحماية الورشة والمركبات المجاورة.

#طواقم الدفاع المدني #حريق #جنين

الأكثر قراءة اليوم

بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

مسؤول سابق بالشاباك يكشف عن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود "إسرائيل"

كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

فيديو .. مفتي مصر السابق : " المنتحر ليس بكافر لكن ..

موقع استخباراتي يكشف كواليس المحاكمة في قضية “الفتنة” في الأردن

اسعار العملات مقابل الشيكل

غزة: أبو صبحة يقدم استقالته من منصب رئيس سلطة الأراضي

الأخبار الرئيسية

مشعل يتحدث عن سياسة حماس الخارجية وصفقة الاسرى: اسرائيل خطر على أمتنا..

آفي أريئيلي

مسؤول سابق بالشاباك يكشف عن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود "إسرائيل"

سلام فياض

صحيفة تكشف: السنوار رفض طلباً تقدم به سلام فياض للقائه في غزّة

جنرال إسرائيلي يحذر: الحرب في الساحة البحرية مع إيران ليست من صالحنا

إسرائيل تتهم مسؤولا في حزب الله بتهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية معها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية