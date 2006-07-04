خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخل خمسة أسرى اليوم الأحد، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم: الأسير عبد الغني محمد علي إنشاصي (37 عامًا)، والأسير بسام شفيق عطية اكتيع (49 عامًا)، والأسير أيهم فؤاد نايف كمامجي (35 عامًا)، والأسير صهيب جبارة أحمد الفقيه (27 عامًا)، الأسير محمد عبد المجيد محمد العمايرة (41 عامًا).

والأسير عبد الغني إنشاصي من حي الأمل بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل عامه الـ20 والأخير على التوالي في سجون، حيث أشارت مؤسسة “مهجة القدس” إلى أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 04/07/2002م، وأصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال حكمًا بحقه بالسجن لمدة (20) عامًا بتهمة المشاركة في نشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال، وهو من مواليد بتاريخ 23/12/1984م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.

والأسير بسام اكتيع من حي التفاح بمدينة غزة، دخل عامه ال16 منذ اعتقاله بتاريخ 04/07/2006 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد ومتزوج ولديه خمسة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

أما الأسير أيهم كمامجي من بلدة كفر دان بمحافظة جنين دخل عامه السادس عشر على التوالي في الأسر منذ اعتقاله بتاريخ 04/07/2006م، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مرتين، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن جلبوع.

بينما الأسير صهيب الفقيه من سكان محافظة الخليل دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/07/2016م، وهو محكوم بالسجن 16 عامًا.

في حين، فإن الأسير محمد العمايرة من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/07/2016م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.