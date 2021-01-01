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مسؤول إسرائيلي: نتفاوض مع دول عديدة بشأن الفائض من لقاح "فايزر"

الأحد 04 يوليو 2021 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: نتفاوض مع دول عديدة بشأن الفائض من لقاح "فايزر"



القدس المحتلة /سما/

قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، هيزي ليفي، اليوم الأحد، إن إسرائيل تجري محادثات مع دول أخرى بشأن فائضها من جرعات لقاح فايزر/بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 والمقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية الشهر.
 
وأكد ليفي في مقابلة مع راديو (103) أن مثل هذه الصفقة قد نوقشت مع بريطانيا الأسبوع الماضي لكنه قال إن الاتفاق لم يتم، مؤكدًا أن إسرائيل "نتفاوض مع دول أخرى بشكل مكثف".
 
وقال إن صلاحية الجرعات تنتهي في 31 يوليو تموز وإن أي صفقة تحتاج إلى موافقة فايزر.
 
وقدرت صحيفة "هآرتس" العبرية الجرعات بنحو مليون.
 
وفي الشهر الماضي رفض الفلسطينيون حوالي مليون جرعة من إسرائيل وقالوا إن صلاحيتها أوشكت على الانتهاء.
 
وأطلقت إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم ومنذ ذلك الحين قامت بتطعيم نحو 90 بالمئة من الأشخاص فوق سن 50 عامًا وهي الفئة التي تعتبر أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
 
ومع ذلك لم يحصل حوالي 20 بالمئة من جميع الإسرائيليين المؤهلين للتطعيم على اللقاح بعد، بحسب بيانات وزارة الصحة.
 
ومع تراجع الإصابات من أكثر من 10 آلاف حالة يوميًا في يناير/ كانون الثاني إلى رقم في خانة الآحاد، ألغت إسرائيل جميع قيود فيروس كورونا تقريبًا. 

#الصحة الإسرائيلية #هيزي ليفي #اسرائيل #لقاحات كورونا #شركة فايزر #فيروس كورونا

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