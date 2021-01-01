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ضرورة اقتصادية لا يجوز إهمالها.. "المقاولين" يطالب بتفعيل اتفاقية النقل البري مع مصر

الأحد 04 يوليو 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضرورة اقتصادية لا يجوز إهمالها.. "المقاولين" يطالب بتفعيل اتفاقية النقل البري مع مصر



غزة /سما/

طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة بتفعيل اتفاقية النقل البري بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين بما  يحقق مصالح البلدين الاقتصادية.

واعتبر الاتحاد في بيان صحفي أن الاتفاقية تعد سارية المفعول وتتناسب مع التطورات الحالية وتساهم في كسر الحصار على قطاع غزة وتطوير أواصر العلاقة التجارية والأخوية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وشدد الاتحاد أن العمل بالاتفاقية يعد بمثابة الخطوة الحقيقية لتحلل غزة واقتصادها من الابتزاز الإسرائيلي والتحكم الكامل بالحركة التجارية لفرض سياسة المقايضة الأمنية التي تديرها سلطات الاحتلال.

ودعا الاتحاد لإعادة الاعتبار لهذه الاتفاقية في ضوء الموقف الاستراتيجي المصري الذي يسعى لتخفيف وطأة الحصار الإسرائيلي الذي يحد من تنقل الأفراد والبضائع، خاصة في ظل احتجاز الجانب الإسرائيلي لكافة السلع والبضائع في المخازن والموانئ الإسرائيلية منذ بداية العدوان الأخير الأمر الذي يترتب عليه خسائر كبيرة لمجمل الاقتصاد المنهك أصلا.

ويعتبر الاتحاد العمل بهذه الاتفاقية مساهمة كبيرة في تحقيق مساعي الانفكاك من سطوة الاحتلال وتعزيز الشراكة مع العالم العربي والإسلامي عبر الشقيقة مصر.

ويرى الاتحاد أن إهمال هذه الاتفاقية بمثابة تضييع لفرصة مميزة يمكن أن تساهم في الانعتاق من قبضة الاحتلال.

#اتحاد المقاولين الفلسطينيين #مصر #فلسطين #اتفاقية النقل البري

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