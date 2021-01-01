هزة ارضية خفيفة تضرب قرى غرب نابلس وجنين

رام الله /سما/

ضربت هزة ارضية خفيفة، مساء اليوم الأحد، مناطق غربي مدينتي نابلس وجنين.

وقال الراصد في المركز الفلسطيني لرصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، ولاء عجعج، إن هزه ارضية خفيفة بمقياس ٣:٢ على مقياس ريختر، ضربت مناطق في نابلس وجنين وكان مركزها ٢٠ كم غرب مدينة جنين .

وجاء في بيان لمركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح: "حدثت هزة أرضية يوم الأحد في حدود الساعة 04:59 مساء حسب التوقيت المحلي لفلسطين، وكانت بقوة 3.2 على مقياس ريختر وعلى عمق 4 كم في باطن الأرض على خط عرض 32.48 شمالا وخط طول 35.09 شرقا (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا).

وبحسب المركز، تبعد بؤرة الزلزال 7 كم جنوب غرب ام الفحم وتبعد 20 كم غرب مدينة جنين، وتقع هذه الهزة على النظام الصدعي والمعروف بالكرمل الفارعة ويعتبر من النشاط الطبيعي لهذه المنطقة والذي يتكرر خلال فترات متباعدة.