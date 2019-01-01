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محافظة القدس: تسريب العقارات للاحتلال حالات فردية ولا تشكل ظاهرة

الأحد 04 يوليو 2021 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس: تسريب العقارات للاحتلال حالات فردية ولا تشكل ظاهرة



القدس المحتلة /سما/

قال عبد الله صيام، نائب محافظ القدس: "إن تسريب العقارات للاحتلال حالات فردية ولا تشكل ظاهرة في القدس المحتلة مضيفاً أن بعضها يتم عبر التحايل".

وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "ان الشخص الذي سرب البيت في حي سلوان كان يتظاهر بالوطنية والدفاع عن الأقصى في محاولة لخداع المواطنين لتمرير اجندات خارجية لضرب الوحدة والتشكيك بالقيادة".

وأكد صيام ان البوصلة في النضال الوطني هو باتجاه القدس المحتلة وما يجري فيها من محاولات للتهويد مطالبا جميع المواطنين والمؤسسات العمل على حماية المدينة من هذا التغول لسلطات الاحتلال.
 

#عبد الله صيام #القدس #تسريب العقارات

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