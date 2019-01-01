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"المالية" تسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي للعام 2019

الأحد 04 يوليو 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المالية" تسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي للعام 2019



رام الله /سما/

سلمت وزارة المالية اليوم الأحد، الحساب الختامي لدولة فلسطين عن العام 2019 لديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يلخص إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية وغير النقدية لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال زيارة المحاسب العام احمد الصباح، ومدير عام الحسابات العامة احمد ثمينات، وطاقم العمل المختص في الوزارة، الى ديوان الرقابة المالية والادارية، حيث تم استلامه من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية المستشار اياد تيم.

واكد وفد وزارة المالية على الجهود الحثيثة التي يبذلها طاقم وزارة المالية وبتوجيهات من وزير المالية شكري بشارة للانتهاء من تسليم الحساب الختامي لدولة فلسطين بناء على قانون تنفيذ الموازنة، وجاري العمل على الانتهاء من تسليم الحساب الختامي للعام 2020

#وزارة المالية #ديوان الرقابة المالية والإدارية

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