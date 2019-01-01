بسيسو يدعو لنشر كتاب إقالته رسميًا

رام الله /سما/

طالب رئيس مجلس إدارة المكتبة الوطنية العامة ووزير الثقافة السابق إيهاب بسيسو، السلطة الفلسطينية بـ"نشر أو تزويده كتاب إقالته من منصبه بشكل رسمي منعاً للبلبلة".

ونفى بسيسو في تغريدة له الأحد، خبرًا تداول نفي إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة المكتبة.

وقال بسيسو إن ما تم نشره على صفحة بلادي الإخباري عار تماماً عن الصحة، وما أردت توضيحه في المنشور السابق أنه لا داعي للتقول على لساني بأنني قمت بنفي خبر إقالتي لأن هذا لم يحدث مطلقاً ولم أقم بنفي الخبر".

وأضاف "ما ذكرته في المنشور السابق وبشكل واضح أنني امتنعت عن التصريح الإعلامي حول الموضوع خلال اليومين الماضيين احتراماً لطبيعة العمل المؤسساتي، وإنني في انتظار استلام كتاب الإقالة رسمياً".

وحسب موقع "العربي الجديد" فقد أقال الرئيس محمود عباس، إيهاب بسيسو، من منصبه، إثر تعقيب الأخير على التظاهرات الأخيرة التي خرجت احتجاجاً على مقتل المعارض السياسي نزار بنات، على يد عناصر أمنية.

يشار إلى أن إيهاب بسيسو، أكاديمي وإعلامي، وكان قد شغل منصب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية السابقة التي ترأسها رامي الحمد الله، ثم عين وزيراً للثقافة بالحكومة نفسها، وبعد استقالتها قبل أكثر من عامين، عُين بسيسو بمرسوم رئاسي على رأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية العامة.