مستوطنون يضعون بالقوة سلالم حديدية داخل أرض عائلة أبو صبيح

القدس المحتلة /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال والمستوطنين يوم الأحد أرض المقدسي ماهر أبو صبيح في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، وقاموا بوضع سلالم حديدية داخلها بالقوة.

وذكر شهود عيان، أن زوجة ماهر أبو صبيح منعت صباح اليوم المستوطنين من دخول أرضها ووضع السلالم، وطردتهم من أرضها.

وأضافوا أنهم تفاجئوا بحضور المستوطنين إلى الأرض برفقة قوات الاحتلال، وتركيبهم السلالم بحمايتهم.

وأوضحوا أن مستوطنين من جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، كانوا وضعوا السلالم قبل 3 أشهر في أرض المقدسي ماهر، تزامنا مع استيلائهم على بناية سكنية تعود لعائلة عواد.

ولفتوا إلى أن صاحب الأرض ماهر أبو صبيح تمكن من استصدار قرار من المحكمة يؤكد فيه ملكية الأرض، وازالة السلالم.

وأكدوا أن المستوطنين وضعوا السلالم بأرض أبو صبيح، لتكون حلقة وصل بين بناية عائلة عواد المستولى عليها، وبناية أخرى سربت قبل نحو 10 سنوات.