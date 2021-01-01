  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمـاس تدعو السلطة للاحتكام للغة العقل والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة قتلة بنات

الأحد 04 يوليو 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمـاس تدعو السلطة للاحتكام للغة العقل والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة قتلة بنات



غزة /سما/

دانت حركة المقاومة الإسلامية حمــاس اليوم الأحد، حملات الاعتقال والترهيب والاعتداءات التي تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية بحق الحقوقيين والصحفيين والمتظاهرين ضد جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" إن عمليات الترهيب والتخويف التي تقوم بها أجهزة السلطة سواء بزيها الرسمي أو بلباسها المدني، لن تفلح في إسكات الصوت المنادي بضرورة محاسبة من يقف خلف جريمة اغتيال الناشط بنات، وهذا يتطلب موقفا جديا من قيادة السلطة والحكومة لتشكيل لجنة تحقيق شفافة توافق عليها جميع الأطراف ومحاسبة الجناة".

وأكدت الحركة أن ما جرى اليوم من توقيف المحامي مهند كراجة، واعتقال الصحفي علاء الريماوي ونقله من نيابة رام الله لمدينة الخليل، واستمرار التحريض الممنهج ضده عبر شبكات التواصل، وهو ما يحمل في طياته خطرا حقيقيا عليه، وما جرى أمس من الاعتداء على الناشط والمرشح للانتخابات التشريعية غسان السعدي، يتطلب موقفا جماعيا من الحقوقيين والصحفيين وكل قوى شعبنا لمنع الاعتداء على الصحفيين والناشطين على خلفية عملهم الصحفي، ومطالبتهم بالنزاهة والشفافية.

وشددت على أن حرية الرأي والتعبير حق كفله القانون الفلسطيني، داعية قيادة السلطة وقيادة الأجهزة للاحتكام للغة العقل والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة من يقف خلف الجريمة السياسية، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والمتظاهرين.

#حركة حماس #الاجهزة الامنية الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #اعتقالات

الأكثر قراءة اليوم

"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

فيديو .. مفتي مصر السابق : " المنتحر ليس بكافر لكن ..

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

موقع استخباراتي يكشف كواليس المحاكمة في قضية “الفتنة” في الأردن

اسعار العملات مقابل الشيكل

انتخاب العاروري رئيسًا لحماس في إقليم الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

سلام فياض

صحيفة تكشف: السنوار رفض طلباً تقدم به سلام فياض للقائه في غزّة

جنرال إسرائيلي يحذر: الحرب في الساحة البحرية مع إيران ليست من صالحنا

إسرائيل تتهم مسؤولا في حزب الله بتهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية معها

بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

وزيرة الصحة : 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية