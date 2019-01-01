ضابط إسرائيلي: تراجع الدافعية للخدمة في الجيش خلال الأعوام الخمس الماضية

القدس المحتلة /سما/

ذكر رئيس قسم القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد فدمني، صباح اليوم الأحد، أن هناك تراجع في نسبة المجندين للجيش خلال الأعوام الخمس الماضية مقارنة بما كانت عليه النسب سابق.

وقال فدمني، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست المسئولة عن مراقبة الجيش وتحديد سياساته العامة، إن نسبة التجنيد في وسط الشبان لا تتجاوز الـ 67% والشابات 55% فقط.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن تكرار الحديث جاء في إطار تراجع الدافعية للخدمة خصوصًا في الوحدات القتالية وما يترتب عليه من تآكل آخر في فاعلية ودور الجيش البري؛ عدا عن المعطيات التي تحدثت عن زيادة التهرب من الجيش تحت ذرائع المرض النفسي.

يشار الى أن هذه المعطيات وغيرها تُبطل نظرية جيش الشعب التي أقرها رئيس الحكومة الأسبق دافيد بن غوريون في خمسينيات القرن الماضي وتزيد من الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب تراكم الأعباء على فئة معينة خصوصا من الوسط العلماني وتهرب فئات أخرى لأداء الخدمة كأتباع الوسط الحريدي.