جنرال إسرائيلي يحذر: الحرب في الساحة البحرية مع إيران ليست من صالحنا

القدس المحتلة /سما/

حذر قائد سلاح البحرية الأسبق الجنرال احتياط إليعزر مروم، اليوم الأحد، من مغبة الاستمرار في الحرب البحرية بين إيران و"إسرائيل".

وقال الجنرال الإسرائيلي، إن هذه الحرب ليست من صالحنا لأن النشاطات البحرية الاقتصادية والأمنية التي تقوم بها إسرائيل تمتد من الصين إلى الهند وهي تعتمد في تجارتها الخارجية على النشاطات البحرية بنسبة 97% تقريبا، كما أنها تفتقر للإمكانيات اللازمة لتوفير الحماية لجميع السفن البحرية العاملة في هذا المجال.

وأضاف مروم، أن "إسرائيل أدارت معركة سرية مع إيران على مدار السنوات الماضية في الساحة البحرية واستهدفت السفن التي كانت تنقل وقود إلى سوريا لمنع وصول أثمانها إلى حزب الله في إطار المعركة بين الحروب التي تتيح لها التهرب من المسئولية وإتاحة المجال لإيران احتواء الأمر وعدم الرد".

وتابع: "إلا أن تباهي المسئولين الإسرائيليين والتسريبات حول وقوف إسرائيل خلف العمليات أفقد المعركة بين الحروب أهم مبادئها وهو السرية التامة ودفعت إيران للرد على العمليات الإسرائيلية".

وأوضح قائد سلاح البحرية الأسبق، أن "تغير الإدارة الأمريكية رفع الغطاء عن العمليات الإسرائيلية ضد إيران لاسيما وأن إدارة بايدن يرفض استمرار الهجمات ضد إيران في البحر وسرعان ما يكشف عن مسئولية إسرائيل عنها من خلال تسريب معلومات لصحيفة نيويورك تايمز وغيرها".

يشار الى أن انتقادات الجنرال مروم للمستوى السياسي الذي استغل نجاح الهجمات ضد إيران في الساحة البحرية تنسجم مع انتقادات رئيس أركان الجيش السابق جادي آيزنكوت والجنرال يوسي لنجوتسكي الذي طالب المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق ضد الجهات التي سربت المعلومات ومن بينها رئيس الموساد السابق يوسي كوهين المقرب من رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.