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الصالح يؤكد استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها حسب القانون

الأحد 04 يوليو 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يؤكد استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها حسب القانون



رام الله /سما/

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وعلى إثر انتهاء مدة الدورة الانتخابية للهيئات المحلية، استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها وواجباتها المناطة بها بموجب أحكام قانون الهيئات المحلية والأنظمة الصادرة بموجبه وأية تشريعات ناظمة لأعمالها.

جاء ذلك خلال لقاء الصالح، اليوم الأحد، مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، حيث جرى نقاش عدد من القضايا التي تهم قطاع الحكم المحلي والتحديات التي تواجه الهيئات المحلية ومتطلبات تمكينها من أداء أدوارها خدمة للمواطنين.

وشدد الصالح على الالتزام بالموازنات المصادقة للهيئات المحلية كأساس قانوني في تنفيذ صلاحياتها وواجباتها كذلك، كما دعا الهيئات المحلية للابتعاد عن كل ما من شأنه فرض واقع يعيق أو يخلق تحديات أمام المجالس القادمة في تنفيذ برامجها.

من جهته، شكر رئيس الاتحاد موسى حديد، وزارة الحكم المحلي على الدور الإيجابي الذي تلعبه وتفهمها للأوضاع الصعبة التي تفرض تحديات جمة أمام الهيئات المحلية، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئات المحلية من أجل الحفاظ على استمراريتها وقدرتها على تقديم الخدمات والقيام بالمشاريع للمواطنين.

#وزير الحكم المحلي #مجدي الصالح

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