الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

رام الله /سما/

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي بلدتي قراوة بني حسان وديراستيا غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال يعتزم تنفيذ مخطط توسعة لمستوطنتي "يكير ونوفيم" المقامتان على أراضي المواطنين بمساحة تتجاوز 8500 دونم.

وأضافت المصادر أن المخطط يشمل الأراضي الخاصة للمواطنين في مناطق: "النويطف، والمجور، ووادي خليل والصفار وبير أبو عمار وصولاً إلى وادات الحمام، التابعة لقراوة بني حسان".

وبينت المخطط يشمل "المراح، والسهلات، وخلة أبو ربيع، والمصلبة، وقسم من خلة نشيط، وحريقة أبو زهير، وخلة العم، والكبارة، وغرسات العين وجزء من الباطن، والحنايل، وجزء من وادي قانا، التابعة لديراستيا".