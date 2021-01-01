  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو هولي: الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وأزمة "الأونروا" المالية على جدول أعمال مؤتمر المشرفين

الأحد 04 يوليو 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي: الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وأزمة "الأونروا" المالية على جدول أعمال مؤتمر المشرفين



غزة /سما/

 أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة سيبحث الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على أحياء مدينة القدس في الشيخ جراح وبطن الهوى وحي البستان بسلوان بعد صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين ضمن سياسة ممنهجة لتهويد المدينة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين.

وقال أبو هولي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن مؤتمر المشرفين سيبدأ اعماله صباح غد عبر تقنية الزوم من مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح أن المؤتمر سيشارك فيه ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين، إضافة إلى جمهورية مصر، والامانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة، ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو)، ووكالة الغوث الدولية (الأونروا).

وأضاف أبو هولي أن مؤتمر المشرفين ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها القضية الفلسطينية في ظل التصعيد الاستيطاني ومحاولات الحكومة الاسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي الضفة الغربية، وزرع بؤر استيطانية جديدة بين الاحياء العربية في مدينة القدس والمصادقة على بناء مستوطنات جديدة.

وأكد أن المؤتمر الدولي للمانحين لوكالة الغوث سيعقد في منتصف تشرين أول/ أكتوبر القادم برئاسة الأردن والسويد سيكون مدرجاً على جدول اعمال المؤتمر لبحث سبل انجاحه والوقوف أمام تحضيرات الدول العربية المضيفة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتنسيق المشترك فيما بينهما لإنجاحه، لافتا الى أن الأزمة المالية التي تمر بها الاونروا جرّاء العجز المالي في موازنتها الاعتيادية الذي يقدر بـ 150 مليون دولار ستكون محور نقاش الدول المضيفة في المؤتمر.

وسيبحث المؤتمر الذي تترأسه دولة فلسطين عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة بقضية القدس، وجدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة اليهودية ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيون وأوضاعهم في المخيمات، ونشاط وكالة الغوث الدولية وأوضاعها المالية.

ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر في دورته الحالية توصيات الدورة الـ (84) لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين ومتابعة تنفيذ توصيات الدورة (105) لمؤتمر المشرفين.

وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني سيقدم مجموعة من التقارير حول كافة المواضيع والقضايا المدرجة على جدول اعمال الدورة (106)، مشيرا الى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مجلس وزراء خارجية الدول العربية في دورته القادمة لاعتمادها.

#منظمة التحرير #احمد ابو هولي #الاونروا

الأكثر قراءة اليوم

"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

فيديو .. مفتي مصر السابق : " المنتحر ليس بكافر لكن ..

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

موقع استخباراتي يكشف كواليس المحاكمة في قضية “الفتنة” في الأردن

اسعار العملات مقابل الشيكل

انتخاب العاروري رئيسًا لحماس في إقليم الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

سلام فياض

صحيفة تكشف: السنوار رفض طلباً تقدم به سلام فياض للقائه في غزّة

جنرال إسرائيلي يحذر: الحرب في الساحة البحرية مع إيران ليست من صالحنا

إسرائيل تتهم مسؤولا في حزب الله بتهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية معها

بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

وزيرة الصحة : 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية