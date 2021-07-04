الجبهة الشعبية تطلق فعاليات أسبوع غسان كنفاني للإعلام المقاوم

غزة /سما/

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إطلاق فعاليات (أسبوع غسان كنفاني) للإعلام المقاوم بدءاً من صباح اليوم الأحد 4/7/2021 وحتى الخميس المقبل.

وأكد مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية في قطاع غزة أحمد خريس أن الجبهة قررت إحياء ذكرى استشهاد عضو مكتبها السياسي الأديب والإعلامي غسان كنفاني هذا العام بطريقة مغايرة تُعزز فيها قيمة وفكرة الإعلام المقاوم وتعزز العلاقة مع رواده من الصحافيين، وتتبنى قضاياهم لا سيما بعد الاستهداف المباشر وتَعَمُد قتلهم من قبل الاحتلال الصهيوني خلال معركة سيف القدس التي أكدوا خلالها أنهم صوت شعبنا للعالم.

ولفت إلى أن جهدهم المميز خلال معركة سيف القدس رغم الخطر الذي كان يحف حياتهم شكل رافعة أساسية لصمود شعبنا وانتصاره وفضح بمهنية عالية بشاعة الجرائم الصهيونية التي تقترف بحقه.

وأوضح خريس أن الجبهة وخلال أسبوع غسان للإعلام المقاوم ستنظم سلسلة فعاليات من بينها زيارات ميدانية للمكاتب الإعلامية وأخرى للجامعات بهدف بحث سبل إدراج انتاج غسان الأدبي ضمن مساقاتها الدراسية باعتبار الشهيد من أوائل المثقفين والروائيين والسياسيين الفلسطينيين والعرب الذين ساهموا في تأسيس أدب المقاومة، وأحد المُنظّرين الأوائل للكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني، بالإضافة لتنظيم الجبهة فعاليات ثقافية وإصدار مواد إعلامية متنوعة وتكريم المؤسسات الاعلامية التي شاركت في تغطية معركة سيف القدس الأخيرة.