رام الله: الإفراج عن المحامي كراجة وإبقاء ثلاثة ناشطين قيد الاعتقال

رام الله /سما/

أفرجت الشرطة ظهر اليوم الأحد، عن المحامي مهند كراجة، من مجموعة “محامون من أجل العدالة”، بعد اعتقاله لأكثر من ساعتين، وأبقت على اعتقال ثلاثة ناشطين.

وكانت الشرطة اعتقلت المحامي كراجة وثلاثة ناشطين (جهاد عبدو، وأبو السبع قطش، والدكتور عز الدين زعول) قبيل مشاركتهم في وقفة أمام محكمة رام الله، احتجاجًا على اعتقال الناشطين غسان السعدي ومحمد فرارجة، والاعتداء عليهما في رام الله أمس، أثناء مسيرة منددة بقتل نزار بنات.

وقال صحافيون تواجدوا في المكان إن عناصر الشرطة طلبوا منهم المغادرة وعدم التصوير.