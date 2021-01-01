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أولمرت يطلب إخضاع نتنياهو وعائلته لفحص نفسي

الأحد 04 يوليو 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت يطلب إخضاع نتنياهو وعائلته لفحص نفسي



القدس المحتلة /سما/

 طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الأحد، من محكمة الصلح في تل أبيب، السماح بإخضاع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق، وزوجته سارة، وابنه يائير، لفحص نفسي من قبل طبيب متخصص يتم اختياره وفق المحكمة.

وجاء الطلب خلال تقديم فريق الدفاع عن أولمرت مذكرة دفاع أمام المحكمة التي تنظر في قضية رفعها نتنياهو وعائلته ضد أولمرت بعد أن وصفهم الأخير بأنهم يعانون من مرض عقلي خلال مقابلة مع قناة عبرية.

وقال فريق الدفاع عن أولمرت، إن طلبه جاء لإثبات حقيقة ما قاله، وأنه يجب عليهم الخضوع لهذا الفحص، مشيرًا إلى أن سارة نتنياهو خضعت من قبل لرعاية صحية نفسية في مؤسسات طبية مختلفة، وأن ما قاله أولمرت ليس ازدراءً بل وصفًا لحالة الأشخاص الذين يستحقون العلاج المناسب، وفق ما ذكرته قناة 13 العبرية.

وبيّن الفريق أن تصريحات أولمرت تعكس الواقع حول وضع نتنياهو وعائلته، وأنه تحدث عن رأيه بحسن نية ومن منطلق قلقه الحقيقي على مصير “دولة إسرائيل” في ظل حكم نتنياهو حينها.

وأشار إلى أن أولمرت يملك أساسًا معقولًا بأن نتنياهو وابنه يائير تلقيا علاجًا نفسيًا مسبقًا، وأن هناك احتمالًا معقولًا بأنهما مصابان بمرض عقلي، مشيرًا إلى أن هناك ارتباط وراثي للعديد من الاضطرابات النفسية.

#ايهود اولمرت #اسرائيل #بنيامين نتنياهو #يائير نتنياهو #سارة نتنياهو

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