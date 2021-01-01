نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الحقوقي فريد الأطرش

رام الله /سما/

حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المحامي والحقوقي مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب، فريد الأطرش، وطالب الجهات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والإفراج الفوري عنه.

واعتبر نادي الأسير في بيان له، الأحد، أنّ اعتقال الأطرش ما هو إلا استمرار لعمليات الاعتقال الممنهجة التي تستهدف الفاعلين في السّاحة الفلسطينية، ومنهم الحقوقيون والنشطاء، وتمتد عملية الاستهداف من خلال تحويل أغلبهم إلى الاعتقال الإداريّ، كما جرى مؤخرًا وتحديدًا خلال شهر أيّار الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المحامي الأطرش عدة مرات سابقًا، وفجر هذا اليوم اعتقلته مجددًا من على حاجز “الكونتينر” العسكريّ، ووفقًا لعائلته فإن قوات الاحتلال، وعقب اعتقاله حوّلته إلى مستشفى “هداسا” الإسرائيليّ.