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أبو بكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر ابو عطوان

الأحد 04 يوليو 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر ابو عطوان



رام الله /سما/

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأحد، من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاماً)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ شهرين على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال أبو بكر، إن الأسير الغضنفر يعاني من خدران بالأطراف ومن نقصٍ حاد في كمية السوائل، ما قد يشكل تهديدا حقيقيا لتلف في وظائف أعضائه الحيوية، وقد يؤدي ذلك إلى الشلل أو إلى أن يرتقي شهيداً بشكل مفاجئ نظراً للانتكاسات الصحية وحالات الغيبوبة المتكررة التي يتعرض لها.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال ما زالت تتعامل باستهتار واضح بقضية ابو عطوان، ولا تطرح أية حلول فعلية لقضيته، وتدفع نحو اهمال حالته الصحية وقتله والالتفاف على معركته دون تحقيق مطلبه بانهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وحمل أبو بكر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ابو عطوان، ومطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، وداعيا أبناء شعبنا الفلسطيني للتضامن المستمر معه حتى تحقيق الانتصار.

يذكرأن سلطات الاحتلال قد أصدرت قراراً بتجميد الاعتقال الإداري بحقّ الأسير الغضنفر أبو عطوان، الذي اعتقل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأعلن إضرابه عن الطعام قبل 61 يوما، إلا أنَّ سلطات الاحتلال تُبقي عليه محتجزاً داخل مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

#هيئة شؤون الأسرى #قدري أبو بكر #الاسير الغضنفر أبو عطوان #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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