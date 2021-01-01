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بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

الأحد 04 يوليو 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك



غزة /سما/

شرعت بلدية غزة باستبدال خطوط الصرف الصحي القديمة في مدخل شارعي الجلاء واليرموك غرب المدينة بهدف تحسين قدرة شبكة الصرف في المنطقة.

وذكرت البلدية في بيان صحفي، أن المشروع يشمل تمديد خط صرف صحي في شارع الجلاء في المنطقة الواقعة بين تقاطع شارع الوحدة (ميدان الصحافة) جنوباً وتقاطع شارع الثورة شمالاً، وكذلك سيتم تمديد خط آخر في شارع اليرموك في المنطقة الواقعة بين تقاطع الوحدة وحتى تقاطع شارع الثورة.

وأضافت أن الخطوط الجديدة التي سيتم تمديدها تتراوح أقطارها بين 8 إلى 12 إنش بهدف استبدال الخطوط القديمة وتحديث الشبكة في المنطقة واستيعاب الزيادة في مياه الصرف الصحي.

وأوضحت البلدية أن الأعمال تشمل أيضًا تمديد خط آخر في إمتداد شارع أحمد عبد العزيز من جهة الشرق بهدف تحديث الشبكة في المكان.

وبينت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 120 ألف دولار بتمويل من مؤسسة أنيرا.

وكان أكثر من 23 ألف متر طولي من خطوط الصرف الصحي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير

#بلدية غزة

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