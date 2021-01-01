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غانتس يُكذب شاكيد...

الأحد 04 يوليو 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يُكذب شاكيد...



القدس المحتلة /سما/

نفى وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق بينه وبين وزيرة الداخلية إيليت شاكيد بشأن البناء في المستوطنات.
 
وقال غانتس في تصريح له، إنه لم يكن هناك اتفاق في مفاوضات تشكيل الائتلاف حول هذا الموضوع، مؤكدا أن قضية البناء في المستوطنات وما يتعلق بالاستيطان يتعلق بعمل وزارته.
 
ودعا غانتس في الوقت ذاته كل وزير للتعامل مع قضايا مكتبه لوحده.
 
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم العبرية، نقلت عن شاكيد تأكيدها في محادثات مع زعماء المستوطنات مؤخرًا أن هناك اتفاقًا داخل الحكومة الجديدة وخاصةً مع غانتس، من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق المتعلق بإصدار تصاريح بناء بالمستوطنات.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #أييليت شاكيد #الاستيطان #مستوطنات الضفة

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