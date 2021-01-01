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الاحتلال يحوّل الناشط في قضية الأسرى سعد نواورة إلى الاعتقال الإداريّ

الأحد 04 يوليو 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إنّ سلطات الاحتلال حوّلت الناشط في قضية الأسرى وعضو جمعية الأسرى والمحررين في بيت لحم، سعد نواورة، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 أشهر.

وبين نادي الأسير، في بيان اليوم الأحد، أنّ الأسير نواورة (39 عامًا) يُعتبر من أبرز الفاعلين في قضية الأسرى في محافظة بيت لحم، معتبرا أنّ اعتقاله جزء من المحاولة المستمرة لاستهداف الفاعلين في السّاحة الفلسطينية وتغييب دورهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت نواورة وهو عضو لجنة تنظيمية لحركة "فتح" في الـ24 من حزيران المنصرم.

يذكر أن الأسير نواورة متزوج وأب لثلاثة من الأبناء، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال (11) عامًا، وتعرض منزل عائلته للهدم، وله شقيقان شهداء وهما جمال وجميل نواورة.

#نادي الأسير #الاعتقال الإداري #سعد نواورة

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