  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لعدد من الوحدات السكنية

الأحد 04 يوليو 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان مذكرة تفاهم لإصلاح الأضرار الجزئية لعدد 50 وحدة سكنية تعرضت للضرر الجزئي خلال العدوان، يأتي بدعم من مؤسسة التعاون وتنفيذ مؤسسة فارس العرب للتنمية.

وقال م. ناجي سرحان وكيل الوزارة إن وزارته تواصل جهودها للتسريع في بدء الاعمار، حيث تستمر أعمال إزالة الركام وحصر أضرار العدوان.

وشدد م. سرحان على أن الوزارة تتواصل مع كافة الهيئات الدولية والأممية والمؤسسات ضمن خطط ومشاريع اعمار غزة.

وشكر م. سرحان مؤسسة التعاون وجمعية فارس العرب للتنمية على جهودهم ومشاريعهم الموجهة لاعمار غزة.

#وزارة الأشغال #الوحدات السكنية #قطاع غزة #غزة #العدوان

الأكثر قراءة اليوم

"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

غزة: السياحة والاثار توضح حقيقة تحذير المواطنين من السباحة في البحر غدًا الأحد

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

فيديو .. مفتي مصر السابق : " المنتحر ليس بكافر لكن ..

الكويت تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

موقع استخباراتي يكشف كواليس المحاكمة في قضية “الفتنة” في الأردن

الأخبار الرئيسية

بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

وزيرة الصحة : 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ

حكومة "بينت" تتعهد بالموافقة على البناء الاستيطاني كل 3 أشهر

مصادر : هذه الجهة ستتولى عملية صرف المنحة القطرية عبر البنوك وليس البريد

كامل

استعدادات لسيناريوهات عسكرية.. معاريف: مفاوضات جهود التهدئة بغزة متعثرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية