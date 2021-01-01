محافظة القدس: تسريب العقارات للاحتلال حالات فردية ولا تشكل ظاهرة

القدس المحتلة / سما /

قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام "إن تسريب العقارات للاحتلال حالات فردية، ولا تشكل ظاهرة في القدس المحتلة، مضيفا ان بعضها يتم عبر التحايل".

وأضاف صيام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، ان الشخص الذي سرب البيت في حي سلوان كان يتظاهر بالوطنية والدفاع عن الاقصى، في محاولة لخداع المواطنين لتمرير اجندات خارجية لضرب الوحدة والتشكيك بالقيادة.

وشدد على أن البوصلة في النضال الوطني هو باتجاه القدس المحتلة، وما يجري فيها من محاولات للتهويد، مطالبا جميع المواطنين والمؤسسات بالعمل على حماية المدينة من هذا التغول لسلطات الاحتلال.