هيئة الأسرى و"القدس المفتوحة" تطلقان برنامج الماجستير بحقلين تعليميين للأسرى داخل السجون

رام الله / سما /

أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجامعة القدس المفتوحة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، برنامجا للماجستير بحقلين تعليميين للأسرى داخل السجون.

وأوضحت الهيئة والجامعة في بيان لهما، اليوم الأحد، أن برنامج الماجستير سيكون في تخصصي: تعليم الاجتماعيات، والخدمة الاجتماعية، وسيتم تنفيذ كلا البرنامجين على التوالي، بحيث سيتم البدء ببرنامج الخدمة الاجتماعية بدءا من الفصل الأول من العام الدراسي (2021/2022).

وقالت الجامعة، إنها تلقت رسالة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بموافقة الوزارة على أن تقوم الجامعة بطرح تخصصات ماجستير للأسرى داخل سجون الاحتلال.

ورحب رئيس الجامعة يونس عمرو، بموافقة الوزارة على طرح برامج ماجستير للأسرى داخل السجون، مشيرا إلى أن هذه الموافقة ستمكن الجامعة من إتمام دورها الأكاديمي والوطني في تعليم الأسرى داخل السجون وتمكينهم من متابعة دراساتهم العليا.

وأكد أن "الجامعة لن تألو جهدا في خدمة فئة الأسرى والأسرى المحررين"، منوها إلى أن طرح هذه البرامج يأتي استكمالا لما تقوم به الجامعة من توفير برامج للأسرى في درجة البكالوريوس.

بدوره، شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر على أن "الحركة الأسيرة حصلت على إنجاز العملية التعليمية في سجون الاحتلال بالنضال، ومرّت بعدّة تحديات على مدار سنوات الاعتقال، لكن بفضل الإرادة القوية للأسرى استطاعوا تحدي السجان وإكمال تعليمهم بأقل الإمكانات رغم كل الصعاب".

من جانبه، أشار المدير العام لبرنامج التأهيل في الهيئة محمد البطة، إلى أنه "سيُعقد في الأيام المقبلة اجتماعا بين طاقم الهيئة ومنسق برنامج الماجستير من جامعة القدس المفتوحة محمد شاهين، لبحث الآليات بشكل جدي لتنفيذ البرنامجين بأقرب فرصة ممكنة، مع التأكيد على ضرورة مراسلة كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوع لتحقيق ذلك".

يذكر أن عدد الملتحقين من الأسرى ببرنامج البكالوريوس الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة (800) أسير طالب، تخرج منهم قرابة (380) أسيرا.

وأشار مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد شاهين، إلى أن برنامج الدراسات العليا للأسرى في السجون الإسرائيلية جاء بناء على مطالبات الأسرى داخل السجون وعبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حيث آثرت الجامعة أن تكون برامج الماجستير في نفس مجال التخصص للطالب الأسير، فقد خرجت الجامعة نحو (400) طالب يحملون درجة البكالوريوس في تخصصي تعليم الاجتماعات والخدمة الاجتماعية، ويلتحق حاليا نحو (800) أسير ضمن هذه البرامج.

وأوضح أن هذا البرنامج يندرج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة وهيئة شؤون الأسرى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاصة بتعليم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث يستفيد من خدمات هذا البرنامج ستة سجون، بما فيها الأسيرات.

من جهته، أشار عميد البحث العلمي والدراسات العليا حسني عوض، إلى جهوزية الجامعة من الناحية الفنية لطرح برامج الماجستير المعتمدة، ضمن الآليات والإجراءات التي تضمن جودة هذه البرامج ومخرجاتها في إطار المحددات والظروف التي يعيش فيها الأسرى.