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عوض الله يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

الأحد 04 يوليو 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، ان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف الأراضي الفلسطينية تشكل رسائل للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما يجري من جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.

وأضاف عوض الله، في حديث إذاعي، اليوم الأحد، ان المجتمع الدولي يتعمد عدم اتخاذ خطوات ضد ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكيل بمكيالين، ما يؤدي إلى تمادي الاحتلال في جرائمه.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بإرسال لجنة التحقيق بأسرع وقت ممكن لتعرية المنظومة الاستعمارية، ونظام "الأبرتهايد" الذي يفرضه الاحتلال، مشددا على استمرار العمل مع برلمانات العالم لتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال ومحاسبته.

#باسم عوض الله #الأراضي الفلسطينية #الاحتلال #المجتمع الدولي

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