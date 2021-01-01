جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

​نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لغارات جوية نفذها مساء أمس السبت على مواقع في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، "لسنا معنيين بالتصعيد لكن أي خطوة وأي عملية تنطلق من القطاع ستكون إجابتنا عنيفة عليها.. الأمور قد تغيرت".

وأضاف بينيت "الليلة الماضية هاجم الجيش الإسرائيلي غزة ردا على البالونات الحارقة. إسرائيل مهتمة بالسلام وليس لدينا مصلحة في إيذاء سكان غزة، لكن العنف والبالونات والمسيرات والمضايقات المختلفة ستقابل برد قاس".