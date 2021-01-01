  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة (فيديو)

الأحد 04 يوليو 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

​نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لغارات جوية نفذها مساء أمس السبت على مواقع في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، "لسنا معنيين بالتصعيد لكن أي خطوة وأي عملية تنطلق من القطاع ستكون إجابتنا عنيفة عليها.. الأمور قد تغيرت".

وأضاف بينيت "الليلة الماضية هاجم الجيش الإسرائيلي غزة ردا على البالونات الحارقة. إسرائيل مهتمة بالسلام وليس لدينا مصلحة في إيذاء سكان غزة، لكن العنف والبالونات والمسيرات والمضايقات المختلفة ستقابل برد قاس".

الأكثر قراءة اليوم

"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

غزة: السياحة والاثار توضح حقيقة تحذير المواطنين من السباحة في البحر غدًا الأحد

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

فيديو .. مفتي مصر السابق : " المنتحر ليس بكافر لكن ..

الكويت تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

موقع استخباراتي يكشف كواليس المحاكمة في قضية “الفتنة” في الأردن

الأخبار الرئيسية

بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

وزيرة الصحة : 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ

حكومة "بينت" تتعهد بالموافقة على البناء الاستيطاني كل 3 أشهر

مصادر : هذه الجهة ستتولى عملية صرف المنحة القطرية عبر البنوك وليس البريد

كامل

استعدادات لسيناريوهات عسكرية.. معاريف: مفاوضات جهود التهدئة بغزة متعثرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية