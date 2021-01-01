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"تيك توك" تتيح نشر مقاطع الفيديو بدقائق أطول

الأحد 04 يوليو 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تيك توك" تتيح نشر مقاطع الفيديو بدقائق أطول



وكالات / سما /

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" أنها ستتيح قريبا خاصية إطالة المدة الزمنية لوقت الفيديوهات المنشورة على التطبيق لثلاث دقائق بدلا من دقيقة.

وقالت شبكة "تيك توك" أنها تتيح قريباً نشر مقاطع فيديو على منصتها تصل مدة كل منها إلى ثلاث دقائق بدلاً من دقيقة واحدة هي الحد الأقصى في الوقت الراهن، مما يدلّ على رغبتها في توسيع نطاق انتشارها ليشمل أكثر من المقاطع القصيرة جداً.

وأوضحت الشبكة التابعة لمجموعة "بايتدانس" الصينية في بيان أن نشر مقاطع بهذا الحجم كان يخضع للاختبار ولم يكن متاحاً سوى لبعض مصممي المقاطع، لكنه سيتسع ليشمل مئات الملايين من مستخدمي الشبكة "في الأسابيع المقبلة".

وقال مدير المنتجات في "تيك توك" درو كيرشوف في البيان "غالباً ما يخبرنا المصممون أنهم يرغبون في الحصول على مزيد من الوقت لإضفاء الحيوية على عروض الطهو، ودروس التجميل وسواها من المقاطع التدريبية والعروض التمثيلية".

وأضاف أن "مقاطع الفيديو الطويلة ستوفّر للمصممين مساحة لإنشاء محتوى جديد أو موسع" على "تيك توك".

وبذلك، تقتحم "تيك توك" المتخصصة أصلاً في مقاطع الفيديو القصيرة المجال الخاص بشبكة "يوتيوب" التي تشكّل مرجعاً في ما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.ونشر رئيس"إنستغرام" آدم موسيري الأربعاء نصاً أعلن من خلاله أن الشبكة الاجتماعية ستعزز تركيزها على الفيديو، مشيراً إلى مثال شبكتي "يوتيوب" و "تيك توك" المنافستين.

وفي آذار/مارس الفائت، سعت "يوتيوب" أيضاً إلى منافسة "تيك توك" على ملعبها من خلال إطلاق "يوتيوب شورتس" لإتاحة تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

يذكر أن تطبيق تيك توك يعد من التطبيقات الرائجة عالميا واحد أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدم بشكل واسع النطاق في معظم دول العالم.

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