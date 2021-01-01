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كريستيانو رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس

الأحد 04 يوليو 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس



وكالات / سما /

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، مستقبله مع الفريق، بعد الأنباء التي أشارت إلى وجود اجتماع عاجل لتحديد موقفه.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، سيدخل في اجتماع عاجل مع مسؤولي يوفنتوس، من أجل تحديد مصير كريستيانو رونالدو، في ظل الأنباء التي تشير إلى اقترابه من الرحيل عن النادي الإيطالي.

ويرتبط رونالدو بعقد مع "اليوفي" ينتهي في صيف العام المقبل، لكن إدارة "اليوفي" أكدت مؤخرا، عبر فيدريكو تشيروبيني المدير الرياضي للنادي، أنه لا نية لرحيل "الدون" عن "تورينو".

صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت", الإيطالية، أكدت أن مستقبل رونالدو في "اليوفي" قد تم حسمه من اللاعب البرتغالي.

وأوضحت "لا غازيتا ديلو سبورت", أن مينديز عرض على يوفنتوس تجديد عقد كريستيانو رونالدو مدة موسمين، لينتهي في 2023 بدلا من 2022، على أن يتقاضى نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا، والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو سنويا.

وجاء عرض مينديز بعدما رفض ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن إدارة يوفنتوس طلبت من مينديز مهلة للتفكير في الأمر، لا سيما وأن الراتب الذي يحصل عليه رونالدو يعتبر مرتفعا للغاية، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الإيطالي.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

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