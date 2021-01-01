  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تؤكد أهمية تحييد المساجد عن المناكفات الحزبية

الأحد 04 يوليو 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ضرورة تحييد المساجد عن أي مناكفات حزبية ضيقة.

وشددت الأوقاف في بيان صحفي اليوم الأحد، على أن إدارة الشأن الديني والإشراف على خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد هي من اختصاص ومسؤولية الوزارة، ولا يجوز أو يحق لأحد من غير الأئمة أو موظفي الوزارة والمكلفين رسميا من صعود المنابر إلا بموافقة الوزارة، وذلك منعا وحرصا من الوزارة على ابقاء المساجد خارج دائرة المناكفات والمزايدات الحزبية.

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله من أن هناك شكوى بحق أحد الأشخاص الذين قاموا باعتلاء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، جاء بعد أن تم منع الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه، الأمر الذي يعتبر تعديا على صلاحيات الوزارة واختصاصها وتحريضا على السلمين الأهلي والاجتماعي.

وأكدت ضرورة أن يقف الجميع عند مسؤولياتهم وتبيان الحقيقة بعيدا عن الإساءة والتشهير واستغلال المنابر بهدف التحريف والاساءة.

#وزارة الأوقاف

الأكثر قراءة اليوم

"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

غزة: السياحة والاثار توضح حقيقة تحذير المواطنين من السباحة في البحر غدًا الأحد

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

فيديو .. مفتي مصر السابق : " المنتحر ليس بكافر لكن ..

الكويت تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

موقع استخباراتي يكشف كواليس المحاكمة في قضية “الفتنة” في الأردن

الأخبار الرئيسية

بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

وزيرة الصحة : 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ

حكومة "بينت" تتعهد بالموافقة على البناء الاستيطاني كل 3 أشهر

مصادر : هذه الجهة ستتولى عملية صرف المنحة القطرية عبر البنوك وليس البريد

كامل

استعدادات لسيناريوهات عسكرية.. معاريف: مفاوضات جهود التهدئة بغزة متعثرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية