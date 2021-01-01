الأوقاف تؤكد أهمية تحييد المساجد عن المناكفات الحزبية

رام الله / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ضرورة تحييد المساجد عن أي مناكفات حزبية ضيقة.

وشددت الأوقاف في بيان صحفي اليوم الأحد، على أن إدارة الشأن الديني والإشراف على خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد هي من اختصاص ومسؤولية الوزارة، ولا يجوز أو يحق لأحد من غير الأئمة أو موظفي الوزارة والمكلفين رسميا من صعود المنابر إلا بموافقة الوزارة، وذلك منعا وحرصا من الوزارة على ابقاء المساجد خارج دائرة المناكفات والمزايدات الحزبية.

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله من أن هناك شكوى بحق أحد الأشخاص الذين قاموا باعتلاء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، جاء بعد أن تم منع الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه، الأمر الذي يعتبر تعديا على صلاحيات الوزارة واختصاصها وتحريضا على السلمين الأهلي والاجتماعي.

وأكدت ضرورة أن يقف الجميع عند مسؤولياتهم وتبيان الحقيقة بعيدا عن الإساءة والتشهير واستغلال المنابر بهدف التحريف والاساءة.