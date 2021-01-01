هذا ما يحدث لجسمك إذا لم تأكل السمك مدة شهر كامل

وكالات / سما /

للأسماك العديد من الفوائد لصحتك وأعضائك، فماذا يحدث لجسمك إذا لم تأكل السمك مدة شهر كامل؟

يعتمد النظام الغذائي الصحي على ضمان حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها. وإذا كان السمك يندرج ضمن نظامك الغذائي، فأنت بذلك توفر لجسمك مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية التي يصعب توفرها في الأطعمة الأخرى.

قال الكاتب فيسنت سالفا -في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "إسبانيول" (elespanol) الإسبانية- إن السمك ليس من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص الذين لا يتناولونه إلا نادرا أو حتى يستثنونه بشكل دائم من نظامهم الغذائي، لكن ما يجهله هؤلاء أنهم يحرمون أجسامهم من فوائد كثيرة، وقد يعرضون أنفسهم لمشاكل صحية.

وإذا سألنا أنفسنا عما يمكن أن يحدث لأجسامنا إذا توقفنا عن تناول السمك لفترة طويلة، فقد تفاجئنا الإجابة؛ فالأسماك الزيتية -مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل والسلمون المرقط- غنية جدا بالفيتامين "دي" (D)، وأحماض "الأوميغا 3" الدهنية.

وهذه بعض الفوائد التي ستفوتها على جسمك وصحتك إذا لم تأكل السمك مدة شهر:

قال الكاتب فيسنت سالفا إن عدم تناول السمك لفترات طويلة قد يزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة النوبة القلبية والسكتة الدماغية. ومن شأن تناول الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع تحسين صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، وتقليل احتمال حدوث جلطات الدم وعدم انتظام ضربات القلب، وحتى خفض نسبة الدهون الثلاثية.

وتؤكد مؤسسة القلب الإسبانية أن السمك -على غرار بقية أنواع اللحوم- "يحتوي على العديد من البروتينات والفيتامينات والمعادن، وبعض أصنافه تعد مصدرا مهما للـ"أوميغا 3″، والأحماض الدهنية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية".

تفويت حماية صحية الدماغ، إذ تتدهور وظائف الدماغ مع التقدم في العمر، وذلك نتيجة الشيخوخة، ويمكن أن يصاب الإنسان بأمراض تنكسية عصبية خطيرة مثل الزهايمر. وتُظهر دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأسماك لديهم معدلات أبطأ من التدهور العقلي.

وقد كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك كل أسبوع لديهم المزيد من المادة الرمادية، وهي النسيج الوظيفي الرئيسي للدماغ، في أجزاء الدماغ التي تنظم المشاعر والذاكرة.

تفويت فوائد السمك في تحسين المزاج، إذ أوضح الكاتب أن الاكتئاب من الاضطرابات الشائعة، ويتميز بتدهور الحالة المزاجية والشعور بالحزن وانخفاض الطاقة وفقدان الاهتمام. وقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب. ووفقا لدراسة فإن أحماض "الأوميغا 3" الدهنية يمكن أن تقاوم الاكتئاب وتزيد بشكل كبير من فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب.

خسارة فوائد السمك في حماية البصر، إذ يعد "الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر" والذي اختصاره "إيه إم دي" (Age-related macular degeneration (AMD)) أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر والعمى الذي يؤثر بشكل رئيسي على كبار السن. وتشير بعض الأدلة إلى أن الأسماك وأحماض "الأوميغا 3" الدهنية قد تحمي من هذا المرض.

ووفق ما أظهرته إحدى الدراسات، ارتبط تناول الأسماك بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر لدى النساء بنسبة 42%. وتوصلت دراسة أخرى إلى أن تناول الأسماك الزيتية مرة واحدة في الأسبوع كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر بنسبة 53%.

ماذا عن الزئبق؟

يعد ارتفاع مستوى الزئبق في الجسم من أكثر المخاوف التي تتعلق باستهلاك الأسماك، وهو مادة سامة يمكن أن تؤثر على نمو الدماغ لدى الأجنة والأطفال وتضر بصحة البالغين.

ومن جهتها، حذرت وكالة سلامة الأغذية الإسبانية من مخاطر استهلاك بعض أنواع الأسماك بسبب محتواها العالي من الزئبق، الذي يعتبر سما عصبيا ضارا جدا بالصحة، مثل سمك أبو سيف وسمك القرش والتونة زرقاء الزعانف، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال.

والخلاصة هنا، هي أنه يجب على النساء الحوامل والمرضعات والأطفال استشارة الطبيب حول كمية السمك المسموحة والأنواع التي لا تحتوي على نسب عالية من الزئبق.