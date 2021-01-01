بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

القدس المحتلة / سما /

زعم نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن حكومته تعمل مع عدة جهات دولية من أجل حل يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وبدون نقل الأموال عبر حقائب للقطاع، في إشارة للأموال القطرية.

وقال حقائب الدولارات شيء ورثناه من الحكومة السابقة، ويجب أن ننتهي منه، إسرائيل تريد الهدوء لكن العنف والمسيرات سيقابلان برد قاس

واضاف بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إن إسرائيل لن تقبل باستمرار “عنف البالونات والمسيرات والمضايقات المختلفة” والتي قال إنها “ستقابل برد قاس”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية غزة ردًا على البالونات الحارقة، وأن ذلك يأتي في إطار تغيير المعادلة، مدعيًا أن إسرائيل معنية بالسلام ولا مصلحة لها بإلحاق الأذى بأهل غزة.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ “القدس” الليلة الماضية إن الأمم المتحدة ستتولى صرف المنحة القطرية للعائلات المحتاجة بغزة، وذلك من خلال بنوك سلطة النقد في إطار آلية جديدة تم التوافق عليها بانتظار آليات التنفيذ.

وفي سياق آخر، دعا بينيت الجمهور الإسرائيلي إلى ارتداء الكمامات في الداخل وتجنب الازدحام، مشيرًا إلى أنه في حال استمر فايروس كورونا بالانتشار والارتفاع بأعداد الإصابات فسيتم النظر في إعادة بعض القيود.