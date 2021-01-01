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تحديد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

الأحد 04 يوليو 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

ذكرت الصحافة الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد وضع أعينه على لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والذي لم يُمدد عقده بعد مع الشياطين الحُمر.

لم يُمدد بوجبا عقده كذلك في النادي الإنجليزي، وذلك رغم محاولات المدرب أولي جونار سولشاير لإقناعه والعمل القوي الذي قدمه النجم الفرنسي في نهاية الموسم الفائت.

لكن يبدو أن مبدأ الاتفاق ما بين إدارة الشياطين الحُمر ومينو رايولا وكيل أعماله غير موجود حتى هذه اللحظة، وهو ما يجعل النادي يُفكر في بدائل له على الفور.

أوضحت صحيفة ديلي ستار أن لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لم يُقنع النادي الإنجليزي حتى الآن وربما يرحل عن النادي في وقتٍ قريب.

 

ولذلك فإن البديل المُحتمل والأرخص لبول بوجبا في فريق ملعب أولد ترافورد سيكون الكرواتي بروزوفيتش، والذي لم يُجدد عقده مع النيراتزوري بعد حيث يريد تعديل راتبه ليصل إلى 6 ملايين يورو كما هاكان تشالانوجلو المنضم حديثاً إلى الإنتر، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه هذا الصيف لخروجه والانتقال إلى البريميرليج.

#مانشستر يونايتد #بول بوجبا #بوجبا #سولشاير

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