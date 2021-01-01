وزيرة الصحة : 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة واحدة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 12، الخليل 7، بيت لحم 1، نابلس 1، قطاع غزة 56"، فيما بلغت نسبة التعافي من كورونا في فلسطين 98.3%، ونسبة الإصابات النشطة بلغت 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت: أن حالات التعافي توزعت حسب التالي: "الخليل 3، وضواحي القدس 1، وقطاع غزة 220".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,404، بينهم 372,076 تلقوا الجرعتين من اللقاح.