أسبوع حاسم في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

وكالات / سما /

عاش فيليب كوتينيو عاماً صعباً بعد أن خضع لـ3 عمليات جراحية في ركبته اليسرى، وهو ذلك العام الذي لم يلعب به مع فريق برشلونة.

يتواجد لاعب خط الوسط البرازيلي حالياً في ريو دي جانيرو مسقط رأسه، حيث يُجري المرحلة الأخيرة من عملية الشفاء، ويدرب يومياً من خلال لعب الكرة في المركز التدريبي الذي يمتلكه الأسطورة زيكو.

إذا لم تكن هناك نتيجة فيما يتعلق بمفاوضاته للعب مع ميلان على سبيل الإعارة، فسيتعين على كوتينيو أن يكون متواجداً في برشلونة يوم الاثنين 12 يوليو لبدء أول مرحلة للتحضير للموسم الجديد.

لا توجد قيود طبية بالنسبة للبرازيلي للعودة مرة أخرى للملعب، وخصوصاص بعد أن أحاط نفسه بطاقم طبي خبيرو على رأسهم الدكتور رودريجو لاسمار الذي يعمل مع منتخب البرازيلي.

يعرف كوتينيو أنه عندما يتعافى ويعود للعب بشكلٍ مستمر، فإنه سيعود على الفور لمخططات المدرب تيتي والذي كان يأمل في تواجده معه في بطولة كأس كوبا أمريكا والتي يعتمد فيها على صانع ألعاب بديل وهو لوكاس باكيتا لاعب أولمبيك ليون.