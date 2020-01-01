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الدنمارك تتجاوز التشيك وتبلغ نصف نهائي يورو 2020

الأحد 04 يوليو 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدنمارك تتجاوز التشيك وتبلغ نصف نهائي يورو 2020



وكالات / سما /

تجاوزت الدنمارك نظيرتها التشيك وحجزت مقعدها في دور الأربعة ببطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، بالفوز عليها بهدفين لهدف، مساء السبت.

واحتضن ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان مباراة الدنمارك والتشيك برسم مباريات دور الثمانية من يورو 2020، والتي يواصل فيها المنتخب الدنماركي مشواره بالوصول للمشهد قبل الختامي.

دخلت الدنمارك المباراة بتركيز ورغبة شديدة في التقدم وإراحة الاعصاب، وكان لها ما أرادت بهدف مبكر من توقيع توماس ديلاني بعد مرور 5 دقائق فقط على صافرة البداية.

وأسفر ضغط الدنمارك على التشيك عن تسجيل هدف ثان، حمل توقيع كاسبر دولبيرج قبيل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق فقط.

وعقب الاستراحة، جددت التشيك دمائها وحاولت العودة في النتيجة بتسجيل هدف تقليص الفارق، وبالفعل نجحت في سعيها ودونت الأول في شباك الدنمارك من توقيع باتريك شيك في الدقيقة 49.

وحاولت التشيك تدوين هدف التعادل في الدقائق المتبقية من الشوط الثاني وسط محاولات من الدنمارك لحسم الأمور بهدف ثالث، لكن لم ينجح أي من الطرفين في سعيه، ليطلق الحكم الهولندي بيورن كويبرز صافرته معلناً فوز الدنمارك في نهاية المطاف بهدفين لهدف.

وبذلك تلعب الدنمارك مع الفائز من مواجهة إنجلترا وأوكرانيا، في الدور قبل النهائي في ملعب ويمبلي يوم الأربعاء المقبل.

#الدنمارك #التشيك #يورو 2020

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