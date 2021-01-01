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فيديو.. الأرجنتين تطير لنصف نهائي كوبا أمريكا

الأحد 04 يوليو 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الأرجنتين تطير لنصف نهائي كوبا أمريكا



وكالات / سما /

أحرز ليونيل ميسي هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين لتفوز الأرجنتين (3-0) على الإكوادور, وتضرب موعدا مع كولومبيا في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا.

وأهدر ميسي فرصة ذهبية في الشوط الأول لكنه صنع الهدف الأول الذي سجله رودريجو دي بول قبل خمس دقائق على الاستراحة ثم فعل الأمر نفسه مع لاوتارو مارتينيز مع تبقي خمس دقائق على النهاية.

وبعد ذلك هز لاعب برشلونة الشباك للمرة الثانية في البطولة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد انتصار المنتخب الأرجنتيني رغم الأداء غير المقنع.

وسجل ميسي بذلك هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بُعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أمريكا الجنوبية.

#الأرجنتين #كوبا أمريكا #الإكوادور #كولومبيا

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