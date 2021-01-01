"الشعبية" تدعو السلطة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي

رام الله / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية لـ “وقف اعتداءاتها واعتقال المعارضين والنشطاء على خلفية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي على سياسة الاعتقالات السياسية والتنكيل والقمع”.

واستنكرت الجبهة في بيان لها، إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال المحامي مهند كراجة المدير التنفيذي لمجموعة “محامون من أجل العدالة” وثلاثة ناشطين من أمام مبنى محكمة رام الله صباح اليوم، خلال مشاركتهم في وقفة رافضة لاحتجاز السلطة لبعض الناشطين، داعيةً إلى إطلاق سراحهم فورًا والتوقف عن هذا النهج العقيم والضار. كما جاء في نص بيانها.

واعتبرت الجبهة أن “استهداف المحامين بمثابة تصعيد جديد من جانب السلطة وأجهزتها الأمنية، يؤكد أن السلطة لا تريد التخلي عن هذا النهج”.

وأكدت على ضرورة تعزيز الضغط الوطني والشعبي على السلطة لإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، والتوقف عن الملاحقات والاعتقالات بحق المعارضين.