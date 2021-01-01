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الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تدين اعتقال الناشط فريد الاطرش

الأحد 04 يوليو 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تدين اعتقال الناشط فريد الاطرش



رام الله / سما /

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميل المحامي والناشط الحقوقي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة في جنوب الضفة الغربية، أثناء عودته من مدينة رام الله باتجاه بيت لحم على حاجز الكونتينر بعد منتصف الليلة الماضية.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة الزميل فريد خاصة وأن حالته الصحية قد ساءت بشكل كبير أثناء عملية اعتقاله، الأمر الذي استدعى نقله لمستشفى هداسا لتقلقي العلاج، ولا يزال مكان اعتقاله مجهولاً حتى اللحظة، ولا توجد معلومات أكيدة حول وضعه الصحي.

وقد سبق لقوات الاحتلال أن اعتقلت الزميل فريد واعتدت عليه عدة مرات بسبب نشاطه السلمي ضد الاحتلال.

وتأتي عملية الاعتقال هذه في وقت تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الوطن كافة وخاصة في مدينة القدس المحتلة، من اعتقالات عشوائية واعتداء على المظاهرات والمسيرات السلمية المنددة بالاستيطان وسياسات الاحتلال العدوانية الممنهجة.

وتتابع الهيئة توقيف الزميل الأطرش من خلال محامين وبالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما ستوجه عدة رسائل عاجلة للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، خاصة المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، تطالبهم التدخل للإفراج الفوري عن الزميل الأطرش. وتدعو الهيئة جميع مؤسسات حقوق الإنسان الانضمام إلى حملتها للمطالبة بإطلاق سراح الأطرش.

#الهيئة المستقلة #فريد الاطرش #ديوان المظالم #الاحتلال

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