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وزير التعليم يعلن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "توفير فرص عمل أفضل للشباب"

الأحد 04 يوليو 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "توفير فرص عمل أفضل للشباب"، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال وكالة التعاون الفني الألماني   ."GIZ"

وأوضح أبو مويس، في بيان صحفي صدر عن الوزارة، أنه تم البدء في الخطط التنفيذية للمشروع، والإعلان عنه للتنافس بين الجامعات لتقديم مقترحاتها للتنفيذ، بحيث سيتم تقييم هذه المقترحات من لجنة تضم خبراء محليين وعربا ودوليين.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز البرامج التكاملية والثنائية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، مشيرا إلى تركيز الوزارة على تعزيز التعليم التقني.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير عدد من البرامج الثنائية في الجامعات، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة من الموارد المادية والبشرية.

وثمن أبو مويس دعم الحكومة الألمانية لقطاع التعليم العالي في فلسطين من خلال وكالة التعاون الدولي و"GIZ"، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والمحلية ذات العلاقة، لدعم وتطوير قطاع التعليم العالي، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

 
#محمود أبو مويس #الشباب

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