الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيلها حالتي وفاة، و56 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 506 فحصًا مخبريًا وتعافي 220 مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 114692 إصابة بينها 2046 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 111577 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1069 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 40 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 207200 جرعة وهي تكفي 103600 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 75897 شخص.