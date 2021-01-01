  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأحد 04 يوليو 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيلها حالتي وفاة، و56 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 506 فحصًا مخبريًا وتعافي 220 مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 114692 إصابة بينها 2046 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 111577 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1069 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 40 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 207200 جرعة وهي تكفي 103600 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 75897 شخص.

الأكثر قراءة اليوم

ضابط مصري أمام السيسي : "أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يُكَّدر وردي"

معاريف: الانتفاضة الثالثة قد اندلعت بالفعل

"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

غزة: السياحة والاثار توضح حقيقة تحذير المواطنين من السباحة في البحر غدًا الأحد

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

الأخبار الرئيسية

مصادر : هذه الجهة ستتولى عملية صرف المنحة القطرية عبر البنوك وليس البريد

كامل

استعدادات لسيناريوهات عسكرية.. معاريف: مفاوضات جهود التهدئة بغزة متعثرة

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

الجيش الإسرائيلي يوضح موقفه من معادلة الرد الدائم على إطلاق البالونات الحارقة

7

صورة: استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال جنوب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية