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السراج: للمخاتير دور في حفظ السلم الأهلي والمجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية

الأحد 04 يوليو 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج على دور المخاتير في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التطوير والبناء.

وأفاد السراج خلال لقاء نظمته وزارة الحكم المحلي، حضره إلى جانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي الدكتور جميل طرزي، ووكيل الوزارة أحمد أبو رأس وممثلين عن الوزارات الحكومية ولفيف من مخاتير محافظة غزة بأن حجم التعاون والشراكة الحقيقية بين البلدية والمخاتير في خدمة المواطنين ومعالجة أي اشكاليات قد تواجههم، انطلاقاً من الدور المجتمعي لكلا الطرفين.

وأوضح أن الجميع شركاء في هذا الوطن وأن التحديات الكبيرة يمكن حلها بتعاون الجميع وتكاتفهم، مذكراً بحجم التعاون والمشاركة المجتمعية الواسعة في حملة حنعمرها التي أطلقتها البلدية فور انتهاء العدوان الأخير لإزالة آثاره وتنظيف وتجميل المدينة.

بدوره، أشاد أبو رأس بدور المخاتير في حل الكثير من الخلافات بين المواطنين، ومساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالها كونهم حلقة الوصل بين الطرفين.

#يحيي السراج #بلدية غزة #المخاتير

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