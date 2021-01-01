الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجل 185 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

شخصت 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لوحظ ارتفاعا بالإصابات الخطيرة جراء الإصابة بالطفرة الهندية، حيث سجلت خلال الأيام الأخيرة 16 إصابة خطيرة بالفيروس، بحسب ما أعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، يتواجد في اسرائيل 2455 إصابة نشطة، بينهم 35 إصابة خطيرة و17 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وسجلت خلال 3 أسابيع حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 6429 حالة وفاة.

وفي ظل الارتفاع بإصابات طورونا، تواصل صناديق المرضى في البلاد بحملة تطعيم الأطفال والفتية من جل 12 سنة إلى 15 سنة، وأمس السبت، تم تطعيم 8000 فتى من الفئة العمرية المذكورة، ليبلغ إجمالي الفتية والأطفال الذين تم تطعيمهم ضد كورونا 105 آلاف.

ووسعت وزارة الصحة من دائرة الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 38938 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 0.5% منها موجبة.

ومع هذه المعطيات، تضاعف عدد المدن التي صنفت كمناطق صفراء، حيث صنفت 21 بلدة كمناطق صفراء، علما أنه كانت، الجمعة، 9 بلدات فقط.