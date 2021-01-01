رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية قصرة جنوب شرق نابلس، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الأحد.

كما ركزت الصحف الثلاث على المسيرة الجماهيرية التي شارك فيها آلاف المواطنين دعما للرئيس والتفافا حول الشرعية وتضامنا مع الأسرى.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد وجريحان في قصرة

- طوفان بشري في الخليل دعما للرئيس والتفافا حول الشرعية وتضامنا مع الأسرى

- الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة تفشي كورونا

- عضو الكونغرس ماري نيومان تحث إدارة باين على التدخل لمنع هدم المنازل الفلسطينية في القدس

- شهران على إضراب الأسير أبو عطوان والعالم يتفرج

- جدعون ليفي: إسرائيل دولة فصل عنصري

- فتح في لبنان تحذر من حرف البوصلة وتؤكد: الشرعية الفلسطينية وقيادتها خط أحمر

* "القدس":

- الرئيس يعلن حالة الطوارئ 30 يوما

- شهيد برصاص الاحتلال في قصرة وغارات تستهدف مواقع للمقاومة بغزة

- عضو كونغرس تعبر عن قلقها من هدم المنازل في القدس

- استهداف سفينة لرجل أعمال إسرائيلي بالمحيط الهندي

- العالول: المقاومة في "بيتا" ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من الاحتلال

- إحراق منزل في بيت لحم على خلفية نزاع عقاري وليس لأسباب دينية كما أشيع

* "الأيام":

- مسيرة جماهيرية في الخليل دعما للرئيس ونصرة للأسرى

- الرئيس مدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة "كورونا"

- شهيد وإصابتان في بلدة قصرة والعشرات بالاختناق في بيتا وكفر قدوم

- هيئة الأسرى تحذر: خطر كبير يهدد حياة الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام

- الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

- "أونروا" تحذر من احتمال عجزها عن دفع رواتب موظفيها في آب المقبل

- "الأردن": تسجيل 245 إصابة بمتحور "دلتا"

- عضو كونغرس أميركي تعرب عن قلقها من هدم المنازل الفلسطينية بالقدس