  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 04 يوليو 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية قصرة جنوب شرق نابلس، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الأحد.

كما ركزت الصحف الثلاث على المسيرة الجماهيرية التي شارك فيها آلاف المواطنين دعما للرئيس والتفافا حول الشرعية وتضامنا مع الأسرى.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد وجريحان في قصرة

- طوفان بشري في الخليل دعما للرئيس والتفافا حول الشرعية وتضامنا مع الأسرى

- الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة تفشي كورونا

- عضو الكونغرس ماري نيومان تحث إدارة باين على التدخل لمنع هدم المنازل الفلسطينية في القدس

- شهران على إضراب الأسير أبو عطوان والعالم يتفرج

- جدعون ليفي: إسرائيل دولة فصل عنصري

- فتح في لبنان تحذر من حرف البوصلة وتؤكد: الشرعية الفلسطينية وقيادتها خط أحمر

* "القدس":

- الرئيس يعلن حالة الطوارئ 30 يوما

- شهيد برصاص الاحتلال في قصرة وغارات تستهدف مواقع للمقاومة بغزة

- عضو كونغرس تعبر عن قلقها من هدم المنازل في القدس

- استهداف سفينة لرجل أعمال إسرائيلي بالمحيط الهندي

- العالول: المقاومة في "بيتا" ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من الاحتلال

- إحراق منزل في بيت لحم على خلفية نزاع عقاري وليس لأسباب دينية كما أشيع

* "الأيام":

- مسيرة جماهيرية في الخليل دعما للرئيس ونصرة للأسرى

- الرئيس مدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة "كورونا"

- شهيد وإصابتان في بلدة قصرة والعشرات بالاختناق في بيتا وكفر قدوم

- هيئة الأسرى تحذر: خطر كبير يهدد حياة الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام

- الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

- "أونروا" تحذر من احتمال عجزها عن دفع رواتب موظفيها في آب المقبل

- "الأردن": تسجيل 245 إصابة بمتحور "دلتا"

- عضو كونغرس أميركي تعرب عن قلقها من هدم المنازل الفلسطينية بالقدس

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ضابط مصري أمام السيسي : "أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يُكَّدر وردي"

معاريف: الانتفاضة الثالثة قد اندلعت بالفعل

"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

غزة: السياحة والاثار توضح حقيقة تحذير المواطنين من السباحة في البحر غدًا الأحد

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

الأخبار الرئيسية

مصادر : هذه الجهة ستتولى عملية صرف المنحة القطرية عبر البنوك وليس البريد

كامل

استعدادات لسيناريوهات عسكرية.. معاريف: مفاوضات جهود التهدئة بغزة متعثرة

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

الجيش الإسرائيلي يوضح موقفه من معادلة الرد الدائم على إطلاق البالونات الحارقة

7

صورة: استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال جنوب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية