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مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

الأحد 04 يوليو 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب أحمد شادي عيسى (18 عاما) من بلدة كفر قاسم، إثر تعرضه لجريمة طعن، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، وأعلن عن وفاته فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته الحرجة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى في بلدة كفر قاسم، حيث وصلت الطواقم الطبية الإسعافات الميدانية الأولية لشاب وصفت جروحه بالحرجة، بينما فتى أصيب بجروح طفيفة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى "بيلنسون" في ملبس (بيتح تكفا)، لاستكمال العلاج، وأعلن لاحقا عن وفاة الشاب متأثرا بإصابته الحرجة.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت عن اعتقال شخصين لضلوعهما بالجريمة، وتحقق الشرطة إذا ما تم دهس الشاب بعد أن تعرض لجريمة الطعن.

وشهدت كفر قاسم في الأيام الأخيرة أعمال عنف، حيث أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة جراء تعرّضهم إلى إطلاق نار في حفل زفاف. وأحرقت خلال الشجار سيارات.

إصابة خطيرة بالنقب

وفي النقب، أصيب شاب (25 عاما)، بجروح وصفت بالخطيرة في حادثة عنف وقعت في قرية دريجات. وتم نقل الشاب بعد تلقي الإسعافات الأولية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن الشاب تعرض لاعتداء من قبل بعد الأشخاص، فيما لم تعلن الشرطة عن تنفيذ اعتقالات.

وهذه جريمة القتل الثانية التي تسجل في المجتمع العربي خلال أقل من 24 ساعة، حيث قتل الشاب خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي بير الأمير في المدينة، فجر السبت.

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