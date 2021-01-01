انتخاب العاروري رئيسًا لحماس في إقليم الضفة الغربية

رام الله / سما /

أعلنت لجنة انتخابات الضفة الغربية في حركة حماس أن الهيئات الشورية والقيادية في إقليم الضفة قد أتمت عملية انتخاب رئيس الإقليم، وتم انتخاب الشيخ صالح العاروري رئيسًا لحركة حماس في إقليم الضفة الغربية للدورة التنظيمية 2021/2025.

والعاروري قيادي سياسي وعسكري فلسطيني، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ساهم بتأسيس الجناح العسكري لحماس في الضفة (كتائب القسام)، اعتقل وقضى نحو 18 عاماً في سجون الاحتلال، ثم تم إبعاده عن فلسطين. وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار "صفقة شاليط". متزوج وله ابنتان.