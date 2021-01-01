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تراجع الموجة الحارة اليوم

الأحد 04 يوليو 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع الموجة الحارة اليوم



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتراجع اليوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي اثرت على البلاد الاسبوع الماضي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الاغوار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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