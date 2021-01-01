الحكم المحلي تنظم لقاءً مع مخاتير محافظة غزة

غزة / سما /

نظمت وزارة الحكم المحلي وبحضور وكيل الوزارة المهندس أحمد أبو راس لقاءً تواصلياً مع مخاتير محافظة غزة، وهو اللقاء السادس بعد أن تم عقد خمسة لقاءات مع مخاتير محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

وحضر اللقاء كل من مستشار مكتب وكيل وزارة الداخلية السيد أبو ناصر الكجك، ود. يحيى السراج رئيس بلدية غزة ود. جميل طرزي عضو مجلس بلدية غزة، ورئيس أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، د. محمد المدهون، ونائب رئيس رابطة علماء فلسطين، د. نسيم ياسين ومسؤول ملف المخاتير بوزارة الحكم المحلي عفيف عروق وممثل محافظ غزة السيد أبو همام الديب ولفيف من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح من محافظة غزة.

ورحب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس بالوجهاء والمخاتير، مؤكداً على الدور المجتمعي البارز للمخاتير ورجال الإصلاح والذي يكمل ويدعم دور الأجهزة الحكومية، وأنهم كانوا مساهمين في تحقيق نصر معركة سيف القدس، كما دعا المخاتير ليأخذوا دورهم في تحقيق التقارب بين المواطنين والبلديات.

وثمّن أبو راس دور المخاتير في حل الكثير من الخلافات بين المواطنين، وأوضح أن المختار عليه واجبات يجب أن يؤديها، أهمها الإصلاح وتسوية الخلافات العائلية بين الأفراد والجماعات، وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالها.

وأشار رئيس الهيئة العليا لشئون العشائر بالمحافظات الجنوبية المختار أبو سلمان المغني في كلمته إلى أن المخاتير سيبقون دائما صمام الأمان للسلم المجتمعي وعامل تحفيز للحاضنة الشعبية لاحتضان المقاومة الفلسطينية الباسلة.

وفي كلمته أكد السيد أبو ناصر الكجك على دور المخاتير في تحقيق السلم المجتمعي ودعاهم لمواصلة مسيرة العطاء بكل إخلاص.

وشدد رئيس بلدية غزة د. يحيي السراج أن البلدية ستواصل تقديم الخدمات لجميع المواطنين دون أي تمييز. وأشاد بدور المخاتير ورجال الإصلاح من خلال القيام بحل العديد من الإشكاليات بين المواطنين.

من جهته، استعرض مسؤول شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي عفيف عروق أهم القضايا التي تم انجازها خلال الفترة السابقة، مبينا أن الوزارة أعدت نظاما لتعيين المخاتير ومتابعة أمورهم وشؤونهم، وحدثت بياناتهم والبالغ عددهم 831 مختارا معتمدا، نصيب محافظة غزة منها 245 مختارا.

وفي نهاية اللقاء أجاب وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس على استفسارات وطلبات المخاتير مؤكدا على أن الوزارة ستبقى دائما بجانبهم في مطالبهم.