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"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

السبت 03 يوليو 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي



القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر موثوقة للميادين، اليوم السبت، بأن "نيراناً تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي"، مؤكدة أن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".

وكشفت المصادر أن "السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات"، مؤكدة أن" لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن".

ورأت أنّ "اللافت أن الحادث يأتي غداة تردُّد أخبار عن اعتداء إسرائيلي بمُسَيّرة غربي طهران".

وقالت المصادر نفسها إن "وسائل اعلام ايرانية تحدثت في 23 حزيران/يونيو عن هجوم بمسيّرة استهدف مبنىً في مدينة كرج، يقع قرب المنظَّمة المنتِجة لبركت، أول لقاح ايراني لكورونا".

في الموازاة، نقلت عدة مواقع إخبارية إسرائيلية، عن قناة الميادين، إصابة سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي.

الإعلام الإسرائيلي قال "على ما يبدو السفينة المستهدفة إسرائيلية لكن الطاقم الذي عليها ليس إسرائيلياً"، مضيفاً  "قد يكون استهداف السفينة متعلقاً برد ايراني على الهجوم في "كرج" الشهر الماضي.

#سفينة اسرائيلية #المحيط الهندي #اسرائيل

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